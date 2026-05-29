В Раменском провели необычный спортивный заезд для детей

29 мая 2026, 18:17

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Масс-старт на беговелах и самокатах организовали для юных гонщиков Раменского округа. Мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей, провели в пятницу, 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Участие в заезде приняли ребята в возрасте от трёх до шести лет, а также юные спортсмены общественной организации родителей детей-инвалидов «Крылья надежды» и центра поддержки семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья «Мудрая сова».





«Мероприятие началось с разминки и песенок, потом участникам раздали стартовые номера, и они вышли на дистанцию, которая составила 300 метров», — говорится в сообщении.