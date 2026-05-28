В финал шоу «Суперниндзя. Дети» пробились четыре раменских спортсмена

28 мая 2026, 18:36

Фото: ТК СТС

В предстоящее воскресенье на телеканале СТС покажут масштабный финал третьего сезона спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя. Дети». В число 32 сильнейших юных атлетов вошли четыре спортсмена из Раменского, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Дети прошли отбор среди 180 претендентов из нескольких стран, они готовы побороться за победу и главный приз.

«Семён Крижус – чемпион России по гонкам с препятствиями, показавший абсолютно лучший результат на отборочной трассе в своей категории. Анна Кузнецова – финалистка первого сезона, завоевавшая путёвку в финал благодаря феноменальной скорости. Дмитрий Семёнов и Фёдор Мухин тоже успешно преодолели все полуфинальные барьеры», – рассказали в пресс-службе.