Больничные через мессенджер MAX закрыли уже свыше 14 000 жителей Подмосковья
Жители Московской области могут дистанционно закрыть больничный лист с помощью телемедицины. Через чат-бот Денис в мессенджере MAX этой услугой воспользовались более 14 000 человек, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Как отметили в ведомстве, для этого необходимо быть прикреплённым к одной из поликлиник региона. Возможность дистанционно закрыть больничный лист позволяет пациентам сэкономить время на походе в медучреждении.
«На телемедицинской консультации врач опрашивает пациента, чтобы убедиться в отсутствии жалоб на самочувствие, и закрывает листок нетрудоспособности. В 14 000 случаях пациенты выбрали для дистанционного закрытия больничного мессенджер MAX. Запись на телемедицинскую консультацию можно оформить за несколько кликов, и сразу же в чат поступит ссылка для подключения, а за два часа до консультации – напоминание», – рассказал зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Помимо MAX, записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел:Телемедицина»,региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике, по телефону горячей линии 122 или на приёме у врача.