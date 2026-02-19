Больничные через мессенджер MAX закрыли уже свыше 14 000 жителей Подмосковья

19 февраля 2026, 15:41

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Московской области могут дистанционно закрыть больничный лист с помощью телемедицины. Через чат-бот Денис в мессенджере MAX этой услугой воспользовались более 14 000 человек, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Как отметили в ведомстве, для этого необходимо быть прикреплённым к одной из поликлиник региона. Возможность дистанционно закрыть больничный лист позволяет пациентам сэкономить время на походе в медучреждении.

«На телемедицинской консультации врач опрашивает пациента, чтобы убедиться в отсутствии жалоб на самочувствие, и закрывает листок нетрудоспособности. В 14 000 случаях пациенты выбрали для дистанционного закрытия больничного мессенджер MAX. Запись на телемедицинскую консультацию можно оформить за несколько кликов, и сразу же в чат поступит ссылка для подключения, а за два часа до консультации – напоминание», – рассказал зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.