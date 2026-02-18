Жителей Подмосковья предупредили об изменении графика работы медучреждений

18 февраля 2026, 12:53

Медицинские учреждения Московской области на предстоящих длинных выходных — с 21 по 23 февраля — будут работать по особому расписанию. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Круглосуточный режим работы сохранится для скорой помощи и в стационарах региона, кроме того, ежедневный приём останется в кабинетах неотложной помощи.





«Все выходные дни кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать с 8 утра до 18:00. Обслуживание вызовов на дому также будет проводится ежедневно с 8 утра до 20:00. А скорая помощь и стационарные отделения в больницах продолжат работать круглосуточно», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.