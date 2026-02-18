Достижения.рф

Жителей Подмосковья предупредили об изменении графика работы медучреждений

оригинал Фото: istockphoto.com/demaerre

Медицинские учреждения Московской области на предстоящих длинных выходных — с 21 по 23 февраля — будут работать по особому расписанию. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



Круглосуточный режим работы сохранится для скорой помощи и в стационарах региона, кроме того, ежедневный приём останется в кабинетах неотложной помощи.

«Все выходные дни кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать с 8 утра до 18:00. Обслуживание вызовов на дому также будет проводится ежедневно с 8 утра до 20:00. А скорая помощь и стационарные отделения в больницах продолжат работать круглосуточно», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Приём во взрослых, детских и стоматологических поликлиниках, а также в женских консультациях будет проходить 21 февраля с 9 утра до 15:00. 22 и 23 февраля они не работают.

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Лев Каштанов

