В Подмосковье с начала года неонатальный скрининг прошли более 5000 младенцев
Свыше пяти тысяч новорождённых прошли неонатальный скрининг в Московской области с начала 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Скрининг позволяет выявить 36 генетических заболеваний и оперативно начать необходимое лечение.
«Из более чем пяти тысяч новорождённых заболевания обнаружили у 16. С их родителями сразу связался медицинский специалист и разъяснил дальнейший порядок действий», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Кровь на исследование в рамках неонатального скрининга берут у младенца из пятки в первые дня жизни.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля текущего года в список заболеваний, наличие которых проверяется с помощью неонатального скрининга, добавят ещё два.