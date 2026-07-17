Больница Коломны получила новое оборудование для диагностики ЖКТ
Новое оборудование для диагностики патологий желудочно-кишечного тракта поступило в эндоскопическое отделение Коломенской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Медучреждение получило, в частности, аппараты для проведения колоноскопии, гастроскопии и дуоденоскопии.
«Новая техника обеспечивает высокое качество визуализации, благодаря чему специалисты могут не только обнаружить патологически измененные участки, но и рассмотреть их в мельчайших деталях и сразу выполнить прицельную биопсию», — рассказал главврач Коломенской больницы Николай Макаров.Оборудование уже введено в эксплуатацию.
Всего с начала года в Коломенскую больницу поставили 45 единиц медтехники, включая аппарат УЗИ экспертного класса, мобильный рентгенологический комплекс C-дуга, аппарат для высокочастотной электрохирургии и пр.