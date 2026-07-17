В поликлинике Котельников возобновил работу компьютерный томограф

17 июля 2026, 14:04

оригинал Видео: пресс-служба Минздрава МО

Компьютерный томограф вновь заработал в Котельниковской поликлинике после проведения технических работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Теперь жителям снова доступна высокоточная диагностика. Выезжать из округа для проведения исследований больше не придётся.





«Для нас было важно вернуть аппарат в работу как можно быстрее, потому что компьютерная томография сегодня является незаменимым методом диагностики. Каждый день мы сталкиваемся с ситуациями, когда от точности и скорости обследования зависит постановка диагноза и дальнейшее лечение пациента. Сейчас жители Котельников вновь могут пройти исследование у себя в поликлинике», — сказала заведующая рентгенологическим отделением Котельниковской поликлиники Оксана Адюкова.