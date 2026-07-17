В медучреждения Пушкинского округа поступило офтальмологическое оборудование
Современное офтальмологическое оборудование получила Пушкинская клиническая больница имени профессора В.Н Розанова. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Медтехнику закупили в это и другие медучреждения Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва и в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Новое оборудование позволяет проводить высокоточную диагностику и сложные хирургические вмешательства», — цитируются в сообщении слова зампреда Подмосковья — главы Минздрава области Максима Забелина.В настоящее время благодаря последним поставкам отделения офтальмологии стационара №1 в городе Пушкино и стационара №2 в Ивантеевке полностью укомплектованы.