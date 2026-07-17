Строительство подъезда к ТПУ «Сколково» в Одинцове завершат до конца года
Строительство второго этапа подъезда к транспортно-пересадочному узлу «Сколково» в Одинцове планируют завершить до конца 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
В городе строят новую двухполосную дорогу протяжённостью 400 метров от съезда с Минского шоссе на улицу Западную.
«Сейчас строительная готовность второго этапа составляет около 40%. На стройплощадке задействованы 29 рабочих и восемь единиц техники. Там уже начали устраивать арматурный каркас и бетонировать фундамент подпорной стены», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.По данным ведомства, подъезд позволит разгрузить Минское шоссе. Он будет выполнять функцию дублёра, обеспечивая безопасный и комфортный подъезд к ТПУ «Сколково» для 15 000 пассажиров, а также выезд на улицу Западную и к торговому центру «Можайский двор».
В МТДИ напомнили, что в сентябре прошлого года открыли движение по первому этапу протяжённостью 700 метров. Он обеспечил подъезд к площадке LIVE Арена.