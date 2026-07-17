Строительство подъезда к ТПУ «Сколково» в Одинцове завершат до конца года

17 июля 2026, 16:04

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Строительство второго этапа подъезда к транспортно-пересадочному узлу «Сколково» в Одинцове планируют завершить до конца 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.





В городе строят новую двухполосную дорогу протяжённостью 400 метров от съезда с Минского шоссе на улицу Западную.

«Сейчас строительная готовность второго этапа составляет около 40%. На стройплощадке задействованы 29 рабочих и восемь единиц техники. Там уже начали устраивать арматурный каркас и бетонировать фундамент подпорной стены», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.