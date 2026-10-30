Больница Красногорска получила новое оборудование для эндоскопии на 1,4 млн рублей
В Красногорскую клиническую больницу поступила современная система эндоскопической визуализации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Новое оборудование стоимостью свыше 1,4 млн рублей позволит проводить диагностику и малоинвазивные вмешательства с ещё большей точностью.
«Благодаря высокому разрешению изображения, улучшенной цветопередаче и расширенным режимам визуализации специалисты могут выявлять патологии на ранних стадиях, когда изменения тканей минимальны, и их сложно заметить на стандартных снимках. При малоинвазивных оперативных вмешательствах система обеспечивает точный контроль за счёт чёткой картинки и отсутствия искажений, а также снижение травмирования тканей и объёма кровопотерь. Все этапа операции документируются», – рассказали в пресс-службе.Там добавили, что закупка выполнена в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Всего в подмосковные больницы поступило более 230 единиц оборудования для эндоскопии более чем на 2 млрд рублей.