В Красногорске благоустроили площадь Оптиков
Благоустройство площади Оптиков завершили в Красногорске. С открытием преображённого общественного пространства жителей поздравили глава округа Дмитрий Волков и депутат Мособлдумы Артур Бадретдинов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работы провели по Народной программе партии «Единая Россия».
«Мы преобразили самое главное место в нашем городском округе, можно сказать — его сердце. Всё это невозможно было сделать без поддержки нашего лидера, губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва: я отдельно хочу его за это поблагодарить», — сказал Волков.Площадь благоустроенной территории составляет около пяти тысяч квадратных метров. Там проложили пешеходные дорожки, обустроили зоны для тихого отдыха, поставили качели и лавочки, сделали фотозоны, обновили памятник Ленину и установили арт-объект в виде линзы.