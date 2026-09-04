Больница Наро-Фоминска получила новый передвижной рентген-аппарат
Передвижной цифровой рентгенодиагностический аппарат «Уникомпакт П» от белорусского производителя поступил в Наро-Фоминскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Сейчас новая техника используется в терапевтическом корпусе, а после открытия кардиологического отделения переедет туда.
«Аппаратура отличная, много плюсов — понятный алгоритм работы, русскоязычное программное обеспечение, удобное управление и широкие возможности работы с изображением», — поделилась впечатлениями от «Уникомпакт П» старший рентгенлаборант рентгенофлюорографического отделения Ирина Кайнова.Современное оборудование закупают для больниц Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва и в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».