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Больница Наро-Фоминска получила новый передвижной рентген-аппарат

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Передвижной цифровой рентгенодиагностический аппарат «Уникомпакт П» от белорусского производителя поступил в Наро-Фоминскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



Сейчас новая техника используется в терапевтическом корпусе, а после открытия кардиологического отделения переедет туда.

«Аппаратура отличная, много плюсов — понятный алгоритм работы, русскоязычное программное обеспечение, удобное управление и широкие возможности работы с изображением», — поделилась впечатлениями от «Уникомпакт П» старший рентгенлаборант рентгенофлюорографического отделения Ирина Кайнова.
Современное оборудование закупают для больниц Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва и в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Лев Каштанов

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