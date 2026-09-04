Больница Наро-Фоминска получила новый передвижной рентген-аппарат

04 сентября 2026, 14:59

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Передвижной цифровой рентгенодиагностический аппарат «Уникомпакт П» от белорусского производителя поступил в Наро-Фоминскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Сейчас новая техника используется в терапевтическом корпусе, а после открытия кардиологического отделения переедет туда.





«Аппаратура отличная, много плюсов — понятный алгоритм работы, русскоязычное программное обеспечение, удобное управление и широкие возможности работы с изображением», — поделилась впечатлениями от «Уникомпакт П» старший рентгенлаборант рентгенофлюорографического отделения Ирина Кайнова.