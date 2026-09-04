Капремонт хирургического корпуса Наро-Фоминской больницы закончат в 2027 году
Хирургический корпус больницы Наро-Фоминска, расположенный на улице Новикова, капитально ремонтируют. Завершить работы планируют в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Работы проводятся в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«В настоящее время на объекте продолжается демонтаж устаревших конструкций и материалов. На объекте заняты 30 человек», — говорится в сообщении.В ходе капитального ремонта в здании обновят кровлю, фасад и входную группу, заменят системы отопления, канализации, водоснабжения и электроснабжения, сантехнику, двери и окна, установят новое оборудование и мебель, а на прилегающей территории проведут благоустройство.