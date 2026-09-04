У жительницы Ступина удалили из матки опухоль размером с младенца

04 сентября 2026, 13:21

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Женщина обратилась в гинекологическое отделение Ступинской больницы с жалобами на хронические запоры и затруднения при мочеиспускании. Причиной оказалась огромная миома матки, которая давила на внутренние органы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Пациентку направили на операцию.





«Учитывая огромные размеры миомы — больше трёх килограммов, что сравнимо с доношенной беременностью, — было решено провести классическое полостное вмешательство, когда прямой доступ к новообразованию обеспечивается через разрез на передней брюшной стенке», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Сергей Князев.