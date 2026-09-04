Сборная Подмосковья выиграла финал чемпионата России по мотокроссу

04 сентября 2026, 14:38

оригинал Фото: RGP

Сборная Московской области по мотокроссу в третий раз подряд победила в командных соревнованиях «Кросс национальных команд Российской Федерации». Они прошли на трассе «Мотопарк Три Точки» в Орловской области в рамках финального этапа чемпионата России, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





В соревнованиях участвовали 11 команд из девяти регионов страны. Формат кросса предусматривал три заезда с чередованием классов.



Победу одержала сборная Московской области в составе Семёна Рыбакова (класс MX-2), Артемия Назарова (класс MX-1) и Евгения Бобрышева (класс MX-OPEN). При этом команда опередила сборные Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

«Этот трофей – результат командной работы. Каждый из наших гонщиков показал максимум. Бобрышев выдал феноменальный темп, установив лучшее время круга. Рыбаков провёл гонку с характером, прорываясь с 10-й позиции в тройку. Назаров держал высочайший уровень на протяжении всего сезона. Третий год подряд команда забирает долгожданную награду. Это не просто традиция, а стандарт качества», – сказал главный тренер сборной Московской области Александр Тонков.