Сборная Подмосковья выиграла финал чемпионата России по мотокроссу
Сборная Московской области по мотокроссу в третий раз подряд победила в командных соревнованиях «Кросс национальных команд Российской Федерации». Они прошли на трассе «Мотопарк Три Точки» в Орловской области в рамках финального этапа чемпионата России, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В соревнованиях участвовали 11 команд из девяти регионов страны. Формат кросса предусматривал три заезда с чередованием классов.
Победу одержала сборная Московской области в составе Семёна Рыбакова (класс MX-2), Артемия Назарова (класс MX-1) и Евгения Бобрышева (класс MX-OPEN). При этом команда опередила сборные Санкт-Петербурга и Краснодарского края.
«Этот трофей – результат командной работы. Каждый из наших гонщиков показал максимум. Бобрышев выдал феноменальный темп, установив лучшее время круга. Рыбаков провёл гонку с характером, прорываясь с 10-й позиции в тройку. Назаров держал высочайший уровень на протяжении всего сезона. Третий год подряд команда забирает долгожданную награду. Это не просто традиция, а стандарт качества», – сказал главный тренер сборной Московской области Александр Тонков.
В первенстве России среди юниорских команд сборная Московской области также показала высокие результаты. Первый состав занял третье место, второй состав – пятое.
«Кросс национальных команд» – уникальный формат командных соревнований по мотокроссу. Старты проходили в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».