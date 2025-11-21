Больницам Московской области нужны доноры с редкой группой крови

21 ноября 2025, 11:56

Людей со второй отрицательной группой приглашают сделать донацию для нужд медучреждений Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.





Донорская кровь необходима пациентам с тяжёлыми травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, а также младенцам с врождёнными патологиями и др.



