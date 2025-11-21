Больницам Московской области нужны доноры с редкой группой крови
Людей со второй отрицательной группой приглашают сделать донацию для нужд медучреждений Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.
Донорская кровь необходима пациентам с тяжёлыми травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, а также младенцам с врождёнными патологиями и др.
Донацию можно сделать в Московском областном центре крови, расположенном в Москве по адресу: улица Металлургов, дом №37а. Доноров там принимают ежедневно с 8 утра до 14:00. Кроме того, в регионе работает несколько подразделений Центра крови. Их адреса и график работы размещены на сайте donormo.ru.«Приглашаем доноров со II отрицательной группой крови. Запись на сдачу цельной крови не требуется», — сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.