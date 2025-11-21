Mash: популярные липолитики с маркетплейсов приводят к инвалидности и смерти
Спрос на липолитики в России удвоился, а вместе с ним вырос и риск тяжёлых осложнений. Покупка дешёвых препаратов на маркетплейсах и уколы «в подвале» могут закончиться инвалидностью или смертью.
По информации Telegram-канала Mash, липолитики — уколы для «точечного» расщепления жира — стали одним из самых популярных способов коррекции внешности. Их вводят в живот, подбородок, руки или колени курсом из 2–6 процедур, а стоимость одной зоны начинается от 10 тысяч рублей. Но мода на быстрые результаты приводит к опасным последствиям: истончению тканей, фиброзу, отсроченным отёкам, аллергиям и глубоким гематомам. В январе в Москве после липопроцедуры умерла 40‑летняя женщина — случай редкий, но показательный.
Эксперты подчёркивают: риск минимален только при работе у квалифицированного врача. Он не станет вводить больше 2 мл в лицо и 5 мл — в тело. Однако «косметологи» без лицензии легко превышают дозировки, а это прямой путь к тяжёлым осложнениям, включая анафилаксию и некроз тканей.
Отдельный риск — китайские липолитики с маркетплейсов, которые пользователи колют себе сами. Стоящие 2–3 тысячи рублей, они часто оказываются агрессивными подделками, которые буквально выжигают ткани и могут вызвать эмболии. Специалисты напоминают: липолитики — лишь способ корректировать отдельные зоны, а не метод общего похудения.
