Больницам Подмосковья нужны доноры с 1 и 2 отрицательными группами крови

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В медицинских учреждениях Московской области в настоящее время есть потребность в крови первой и второй групп с отрицательным резус-фактором, людей с этими группами крови приглашают сделать донацию, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Донором может стать любой человек от 18 лет, не имеющий противопоказаний. Донорская кровь необходима для переливания пациентам, пострадавшим в ДТП, с ожогами и травмами, онкобольным и новорождённым с различными патологиями», — рассказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.Сделать донацию можно в Московском областном центре крови, расположенном в столице на улице Металлургов, дом №37А, или в его подразделениях в Орехово-Зуеве, Щёлкове, Подольске и Воскресенске.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Отмечается, что донором может стать гражданин России или иностранец, проживший в РФ не менее года на законных основаниях.
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Лев Каштанов