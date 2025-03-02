«Смертельно опасно»: На Бали десятки российских туристов заразились лихорадкой Денге

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Десятки российских туристов на популярном курортном острове Бали в Индонезии подхватили опасную вирусную инфекцию, заражение которой порой приводит к летальному исходу. Речь идёт о тропической лихорадке Денге.
Переносчиками болезни являются комары, напоминает телеграм-канал SHOT. Всего с начала года в островном государстве зафиксировано уже более шести тысяч случаев заболевания. Также отмечено 28 смертельных случаев. Заражения происходят в том числе и в туристических районах Чангу, Улувату, Семиньяк и других.
В настоящее время эпидемиологическую ситуацию усугубляет начавшийся сезон дождей. Отдыхающие рассказывают, что заболевшие переносят лихорадку Денге очень тяжело. У них отнимаются ноги, появляются галлюцинации, желтеет кожа. Одна из переболевших россиянок поведала, что из-за тромбоцитопении у нее лопались капилляры и шла кровь из носа Однако через четыре дня ей стало легче и её выписали из больницы.
Местные после комариных укусов болеют порой целыми семьями. При этом переболевшие лихорадкой Денге вполне могут заразиться повторно, так как известны четыре разных штамма вируса. Из-за растущей паники среди отдыхающих появляются и новые мошеннические схемы. Например, туристам предлагают какие-то чудодейственные «капельницы Денге» за баснословные деньги. Ещё не подхватившие лихорадку россияне торопятся покинуть остров. Другие остаются, надеясь, что их минует участь заболевших соотечественников.
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В настоящее время эпидемиологическую ситуацию усугубляет начавшийся сезон дождей. Отдыхающие рассказывают, что заболевшие переносят лихорадку Денге очень тяжело. У них отнимаются ноги, появляются галлюцинации, желтеет кожа. Одна из переболевших россиянок поведала, что из-за тромбоцитопении у нее лопались капилляры и шла кровь из носа Однако через четыре дня ей стало легче и её выписали из больницы.
Местные после комариных укусов болеют порой целыми семьями. При этом переболевшие лихорадкой Денге вполне могут заразиться повторно, так как известны четыре разных штамма вируса. Из-за растущей паники среди отдыхающих появляются и новые мошеннические схемы. Например, туристам предлагают какие-то чудодейственные «капельницы Денге» за баснословные деньги. Ещё не подхватившие лихорадку россияне торопятся покинуть остров. Другие остаются, надеясь, что их минует участь заболевших соотечественников.
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Александр Бойцов