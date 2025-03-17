Больницам Подмосковья нужны доноры с 1 и 2 отрицательными группами крови

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Людей с первой и второй группами крови с отрицательным резус-фактором приглашают сделать донацию в Московской области, так как сейчас именно в этих группах крови есть острая потребность, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Приглашаем доноров с первой и второй отрицательными группами. Донорская кровь необходима для переливания пострадавшим в ДТП, пациентам с ожогами и травмами, онкобольными и новорождённым с патологиями», — цитируются в сообщении слова заведующей экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасии Фёдоровой.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сдать кровь для нужно подмосковных больниц можно в Московском областном центре крови по адресу: Москва, улица Металлургов, дом №37а. Доноров там принимают ежедневно с 8 утра до 14:00. Кроме того, можно сделать донацию в одном из подразделений Центра — в Воскресенске, Щёлкове, Орехово-Зуеве или в Подольске.
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