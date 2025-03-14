Смертность от туберкулёза в Подмосковье снизилась на 57%

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Уровень смертности от туберкулёза в Московской области с начала года снизилась на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, такого результата ужалось достичь благодаря работе по раннему выявлению и лечению этой болезни, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Комплексный подход, повышение качества и доступности диагностики позволили нам добиться в своей работе высоких результатов. Так, с начала года смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась на 57% и составила 0,3 на 100 тысяч населения», — сказал главврач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.В подмосковном Минздраве отметили, что областной противотуберкулезный диспансер включает 12 филиалов и 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов в составе окружных больниц. Кроме того, для пациентов с туберкулёзом работает шесть стационаров в общей сложности на 905 коек.
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