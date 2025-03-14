Смертность от туберкулёза в Подмосковье снизилась на 57%

Уровень смертности от туберкулёза в Московской области с начала года снизилась на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, такого результата ужалось достичь благодаря работе по раннему выявлению и лечению этой болезни, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.