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Смертность от туберкулёза в Подмосковье снизилась на 57%

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Уровень смертности от туберкулёза в Московской области с начала года снизилась на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, такого результата ужалось достичь благодаря работе по раннему выявлению и лечению этой болезни, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Комплексный подход, повышение качества и доступности диагностики позволили нам добиться в своей работе высоких результатов. Так, с начала года смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась на 57% и составила 0,3 на 100 тысяч населения», — сказал главврач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.
В подмосковном Минздраве отметили, что областной противотуберкулезный диспансер включает 12 филиалов и 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов в составе окружных больниц. Кроме того, для пациентов с туберкулёзом работает шесть стационаров в общей сложности на 905 коек.

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#московская область
#подмосковье
На строящемся путепроводе в Аникеевке начали укладывать асфальт
14 марта 2025, 17:20

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Рабочие приступили к укладке асфальта на пролёте строящегося путепровода в деревне Аникеевка городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«На объекте стартовала укладка асфальтового покрытия. Параллельно идёт установка перильных и барьерных ограждений, а также устройство шумозащитных экранов. Строительная готовность путепровода в настоящее время составляет более 80%», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.
Он добавил, что открыть движение по путепроводу должны во втором квартале текущего года.

Путепровод протяжённостью 410 метров расположен над железной дорогой в створе улицы Аникеевская и входит в состав транспортной развязки длиной 1,4 километра.

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#минтранс мо
#красногорск
#строительство
#путепровод
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День открытых дверей в раменском дорожно-строительном техникуме пройдет 22 марта
14 марта 2025, 16:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

22 марта в 10:00 Раменский дорожно-строительный техникум приглашает выпускников на день открытых дверей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие состоится в деревне Заболотье (ул. СПТУ-93) и селе Игумново (ул. СПТУ-98). Абитуриентов ждут презентации программ, встречи с преподавателями и студентами, экскурсии по учебным корпусам и ответы на все вопросы.

Подробную информацию о зачислении и обучении можно найти на сайте техникума и в группе ВКонтакте. Прием документов на 2025/2026 учебный год пройдет с 20 июня по 15 августа.

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#учёба
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На стадионе «Строитель» в Клину начались демонтажные работы
14 марта 2025, 16:43

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В подмосковном Клину капитально ремонтируют стадион «Строитель», расположенный на улице Чайковского, в настоящее время рабочие приступили к демонтажу на спортивном ядре и в спортзалах. Информацию об этом пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области разместила в соцсетях ведомства.
«В ходе капремонта на стадионе должны обновить футбольное полк с подогревом, беговые дорожки, спортзалы и раздевалки, освещение, а также оборудовать рядом парковочное пространство и провести благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.
Все работы должны быть завершены в декабре текущего года.

Министерство строительного комплекса Московской области ведёт страницы в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также Telegram-канал. Там размещается актуальная информация о ремонте и строительстве в Московской области, при этом особое внимание уделяется объектам социальной инфраструктуры.

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#капитальный ремонт
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Музей-заповедник «Горки Ленинские» стал участником пилотного экологического проекта
14 марта 2025, 16:33

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Музей-заповедник «Горки Ленинские» стал участником пилотного проекта по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей в музеях. В рамках инициативы рядом с одним из въездов установили первую электрозаправочную станцию, позволяющую зарядить автомобиль до 80% всего за 30 минут, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Новая станция рассчитана на одновременную зарядку трёх машин и поддерживает самые распространённые типы разъёмов.

«В музе-заповеднике "Горки Ленинские" появилась первая в регионе музейная зарядная станция для электромобилей. Появление ЭЗС на территории музея обусловлено развитием электротранспорта, экологической направленностью "Горок Ленинских", а также высоким спросом на подобного рода услуги со стороны электромобилистов», — сообщил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

ЭЗС находится возле музея «Научно-культурный центр "Музей В. И. Ленина"» по пути к визит-центру и подходит для всех электрокаров, за исключением гибридных моделей.

Она работает круглосуточно, а для владельцев электромобилей упростили процедуру въезда: на кассе достаточно предъявить ПТС, получить бесплатный билет и проехать к станции.

«Сообщество электромобилистов каждый год растёт, и зарядные станции в музеях становятся важность частью инфраструктуры. Посетителям удобно поставить автомобиль на зарядку и отправиться на экскурсию или прогулку по парку», — добавил Сарамуд.

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#подмосковье
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Теннисистка Андреева из Московской области вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
14 марта 2025, 16:19

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Подмосковная теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал одиночного разряда турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), одержав десятую подряд победу, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В четвертьфинале российская спортсменка обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 7:5, 6:3. Теперь в полуфинале ей предстоит встреча м Игой Свентек из Польши.

«Конечно, я нервничаю, но все зависит от того, как с этим справляться. Сегодня пришлось отыгрывать много брейк-пойнтов. И я не знаю почему, но я говорила себе: "От тебя ждут, что ты будешь чемпионкой, так что веди себя подобающе". На подаче я старалась действовать агрессивно. На приеме я вспоминала Роджера Федерера и атаковала. Вот так я справляюсь с давлением», — рассказала после матча Мирра.

Андреева стала первой теннисисткой младше 18 лет, которой удалось выиграть 10 матчей подряд — до неё такого результата добилась Николь Вайдишова в 2005. Кроме того, Мирра является самой молодой полуфиналисткой Индиан-Уэллс с времён Марии Шараповой в том же 2005.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

На нынешнем турнире россиянка не проиграла ни одного сета, уступив соперницам всего 15 геймов.

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