Врачи Подмосковья спасли 115 недоношенных малышей с начала года

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
С начала года в Подмосковье врачи-неонатологи спасли 115 недоношенных детей, в том числе 30 малышей с экстремально низкой массой тела — менее 1,5 кг, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Все родовспомогательные учреждения региона оборудованы необходимой медтехникой, позволяющей оказывать помощь беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше положенного срока», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области - министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В регионе действует трехуровневая система родовспоможения, включающая шесть перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии. Здесь будущие мамы и новорожденные получают квалифицированную медицинскую помощь, включая современные высокотехнологичные методы лечения. Подробнее о системе родовспоможения Московской области можно узнать на портале «Стань мамой в Подмосковье».
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Дайана Хусинова