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Минздрав уточнит перечень медицинских показаний для тех, кому разрешат делать аборты

Фото: iStock/Yta2

Фото: iStock/Yta2

Минздрав России планирует обновить перечень медицинских показаний для абортов. Будут учитываться достижения современной медицины, которые позволяют сохранить здоровье матери и плода в ранее критических случаях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Проект приказа, опубликованный на портале нормативных актов, пересматривает критерии 2007 года. Акцент сделан на ситуациях, когда беременность угрожает жизни женщины из-за тяжелых заболеваний и серьезных медицинских противопоказаний, и прерывание вынашивания плода можно счесть необходимым.

«Отмечается, что там (в проекте приказа) также скорректированы критерии тяжести состояния, акцент сделан на более тяжелых медицинских противопоказаниях к продолжению развития беременности: наличие устойчивых (постоянных и некупируемых) нарушений функции органов и систем, при поражении жизненно важных органов, резистентности к любым видам проводимой терапии», — передает РИА Новости, ссылаясь на документ.
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Как пояснила РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Наталья Долгушина, новые методики диагностики и лечения расширили возможности сохранения беременности даже при наличии серьёзных заболеваний.

В документе также унифицированы подходы к ведению пациенток с онкологией и сердечно-сосудистыми патологиями, где сегодня возможно успешное вынашивание.

Например, при раке противоопухолевая терапия теперь совместима с вынашиванием, а показания к прерыванию из-за болезней сердца ограничены крайне тяжелыми случаями.

Ранее «Радио 1» передавало, что начало дачного сезона в Москве в 2025 году может начаться раньше из-за аномального тепла.

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#минздрав
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#женщины
#нарушения
#беременность
NOS: в Нидерландах больше 20 человек заболели гепатитом из-за голубики
14 марта 2025, 21:15

Фото: iStock/ Dima Berlin

В Нидерландах у 24 человек выявили гепатит «А» после того, как они съели ягоды голубики, сообщил телеканал NOS. Заболеванием заразились 13 мужчин и 11 женщин.
Заболевание обнаружили у 13 мужчин и 11 женщин. Возраст зараженных — от 16 до 77 лет. Все они заразились в период с ноября 2024 года по февраль 2025-го. Восемь человек пришлось госпитализировать. По предварительным данным, все люди инфицировались из-за употребления замороженной голубики марки Albert Heijn.

Инкубационный период гепатита А составляет примерно от 28 до 50 дней. Специалисты полагают, что дальше инфекция распространяться не будет.

В январе компания Albert Heijn изъяла из продажи в магазинах замороженные ягоды голубики, поскольку они тоже могут спровоцировать заболевание. Покупателей посоветовали исключить ягоды из своего рациона.

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В МВД рассказали о мошеннических рассылках об окончании спецоперации
14 марта 2025, 20:07

Фото: istockphoto/AntonioGuillem

Мошенники начали распространять в Telegram фишинговые ссылки с яркими «кликбейтными» заголовками. В частности, о завершении специальной военной операции на Украине в 2025 году.
В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД предупреждают: конечной целью всех этих действий аферистов является похищение денежных средств россиян.

«Злоумышленники паразитируют на общественно значимых темах, пишут громкие слова, но конечная цель — похищение денег», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.

Правоохранители пояснили, что приём, называемый «кликбейт», апеллирует к страху, любопытству, удивлению, часто использует недосказанность и создание эффекта срочности. Специалисты рекомендуют проверять источник информации, прежде чем тратить время (и деньги) на ложные «сенсации».

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Сомнолог рассказала, как справиться с бессонницей
Сомнолог Лебедева: уснуть ночью поможет медитация и горячий душ
14 марта 2025, 18:42

Фото: iStock/Jun

Сегодня отмечается Всемирный день сна, с которым у многих россиян проблема. Бессонница мучает, мысли одолевают, а организм страдает. Как с этим справляться?
Врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог, эксперт по сну Дарья Лебедева в беседе с «Радио 1» заявила, что на качество сна влияет пища.

«Все индивидуально, но за 2−3 часа до сна лучше не есть. Любая пища может вызывать тревожный сон, потому что желудочно-кишечный тракт никогда не спит, так же, как и мозг, но ночью все сконцентрировано на восстановлении, на очищении от токсинов. А если перед сном вы съели шашлык и залили его чем-нибудь крепким, то вся концентрация пойдёт в желудочно-кишечный тракт», — объяснила врач.

По ее словам, снотворное принимать только по рекомендациям сомнолога, а мелатонин показан только при смешении часовых поясов.

«Мелатонин показан только при джетлаге. Когда вы летите куда-нибудь, пересекаете несколько часовых поясов, больше показаний нет. Снотворное может вызывать привыкание. Прекрасно работают ритуалы для успокоения: медитация и горячий душ», — сказала Лебедева.

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В Телеграм закончился первый stories-сериал «Мэр Скуфанов» от SHOT
14 марта 2025, 18:36

Пётр Скуфанов (Фото: Телеграм-канал SHOT)

14 марта вышел в эфир финальный 12-й эпизод первого stories-сериала «Мэр Скуфанов» от SHOT.
Сериал выпустили 3 марта на фоне громких новостей о выборах в городе Берёзовском Свердловской области. Тогда пост мэра заняла кандидат-спойлер Юлия Маслакова, но через некоторое время покинула должность, оспорила результаты в суде и исчезла.

Блогер Teлеграм-канала SHOT Пётр Скуфанов прибыл в Берёзовский, дабы разобраться в ситуации. Он общался с чиновниками, местными жителями и даже объявил о готовности самому возглавить город. В ожидании решения суда о перевыборах Скуфанов уехал из города. Однако блогер обещал вернуться, если горожане его пригласят.

«Такого раньше никто не снимал. Мы работали в режиме онлайн, без сценария, импровизируя и фиксируя живые реакции людей. Получилось настоящее stories-реалити», — подчеркнул Пётр Скуфанов.

Блогер признался, что идею проекта преподнесла сама жизнь.

«Берёзовский в новостях прогремел на всю Россию, и мы захотели подключиться к этой комичной ситуации, увидеть её изнутри и предложить горожанам свою помощь», — заключил Пётр.

Генеральный директор объединённой редакции LIFE и SHOT Денис Арапов уточнил, что «Мэр Скуфанов» — это попытка узнать отношение к власти местных жителей города.

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Объявлен грантовый конкурс «Центры новых возможностей 2025»
14 марта 2025, 18:27

Фото: iStock/SbytovaMN

Для поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, или находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, объявлен грантовый конкурс «Центры новых возможностей 2025», инициаторами являются Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, благотворительный фонд социальных и культурных проектов «Царьград» и благотворительный фонд Андрея Мельниченко.
В конкурсе могут принять участие государственные и муниципальные учреждения, некоммерческие организации и общественные объединения.

Победители смогут получить до двух миллионов рублей на открытие или развитие существующих центров дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья, где им будут оказывать помощь соответствующие специалисты.

Также победители могут рассчитывать на грант до трех миллионов для финансирования кризисных центров, предлагающих комплексную помощь и поддержку семьям с детьми.

Деньги можно будет использовать на закупку технического и бытового оборудования, ремонт помещений, а также на административные расходы.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 марта. Более подробную информацию можно узнать на официальном портале мероприятия.

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