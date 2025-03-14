Минздрав уточнит перечень медицинских показаний для тех, кому разрешат делать аборты

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Минздрав России планирует обновить перечень медицинских показаний для абортов. Будут учитываться достижения современной медицины, которые позволяют сохранить здоровье матери и плода в ранее критических случаях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Проект приказа, опубликованный на портале нормативных актов, пересматривает критерии 2007 года. Акцент сделан на ситуациях, когда беременность угрожает жизни женщины из-за тяжелых заболеваний и серьезных медицинских противопоказаний, и прерывание вынашивания плода можно счесть необходимым.
Как пояснила РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Наталья Долгушина, новые методики диагностики и лечения расширили возможности сохранения беременности даже при наличии серьёзных заболеваний.
В документе также унифицированы подходы к ведению пациенток с онкологией и сердечно-сосудистыми патологиями, где сегодня возможно успешное вынашивание.
Например, при раке противоопухолевая терапия теперь совместима с вынашиванием, а показания к прерыванию из-за болезней сердца ограничены крайне тяжелыми случаями.
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«Отмечается, что там (в проекте приказа) также скорректированы критерии тяжести состояния, акцент сделан на более тяжелых медицинских противопоказаниях к продолжению развития беременности: наличие устойчивых (постоянных и некупируемых) нарушений функции органов и систем, при поражении жизненно важных органов, резистентности к любым видам проводимой терапии», — передает РИА Новости, ссылаясь на документ.
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Как пояснила РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Наталья Долгушина, новые методики диагностики и лечения расширили возможности сохранения беременности даже при наличии серьёзных заболеваний.
В документе также унифицированы подходы к ведению пациенток с онкологией и сердечно-сосудистыми патологиями, где сегодня возможно успешное вынашивание.
Например, при раке противоопухолевая терапия теперь совместима с вынашиванием, а показания к прерыванию из-за болезней сердца ограничены крайне тяжелыми случаями.
Ранее «Радио 1» передавало, что начало дачного сезона в Москве в 2025 году может начаться раньше из-за аномального тепла.
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Мария Моисеева