В ЖК «Мега» в Кашире построят 180 тысяч квадратных метров жилья
Жилой комплекс «Мега» возводит в Кашире ТСК «Реконструкция», в него войдут многоквартирные дома и объекты социальной и коммерческой инфраструктуры. О этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Жильё в квартале будет представлено 25 кирпичными домами высотой от пяти до семи этажей. Общая площадь квартир составит 180 тысяч квадратных метров.
«В каждой квартире предусмотрено автономное отопление. Сдавать жильё будут с чистовой отделкой, благодаря чему собственники смогут сразу заселиться», — говорится в сообщении.Кроме того, в составе ЖК построят торговый центр, спортивный комплекс, поликлинику, школу и детский сад. Всё это девелопер возведёт за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории.