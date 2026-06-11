В ЖК «Мега» в Кашире построят 180 тысяч квадратных метров жилья

11 июня 2026, 09:23

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Жилой комплекс «Мега» возводит в Кашире ТСК «Реконструкция», в него войдут многоквартирные дома и объекты социальной и коммерческой инфраструктуры. О этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Жильё в квартале будет представлено 25 кирпичными домами высотой от пяти до семи этажей. Общая площадь квартир составит 180 тысяч квадратных метров.





«В каждой квартире предусмотрено автономное отопление. Сдавать жильё будут с чистовой отделкой, благодаря чему собственники смогут сразу заселиться», — говорится в сообщении.