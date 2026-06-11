На подмосковном заводе увеличат производство пластырей
Нарастить производство пластырей планирует компания «Альпина пласт» на своём заводе в Клину с помощью оптимизации процессов. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
Увеличить выпуск продукции без роста расходов предприятию помогут специалисты федерального проекта «Производительность труда».
«Инструментам бережливого производства коллектив компании обучат эксперты Регионального центра компетенций Московской области», — отмечается в сообщении.По итогам внедрения новых подходов планируется увеличить выработку на десять процентов и на столько же сократить время процесса производства.
В ведомстве напомнили, что подать заявку на участие в проекте «Производительность труда» предприниматели могут на его онлайн-платформе.