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На подмосковном заводе увеличат производство пластырей

оригинал Фото: медиасток.рф

Нарастить производство пластырей планирует компания «Альпина пласт» на своём заводе в Клину с помощью оптимизации процессов. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.



Увеличить выпуск продукции без роста расходов предприятию помогут специалисты федерального проекта «Производительность труда».

«Инструментам бережливого производства коллектив компании обучат эксперты Регионального центра компетенций Московской области», — отмечается в сообщении.
По итогам внедрения новых подходов планируется увеличить выработку на десять процентов и на столько же сократить время процесса производства.

В ведомстве напомнили, что подать заявку на участие в проекте «Производительность труда» предприниматели могут на его онлайн-платформе.
Лев Каштанов

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