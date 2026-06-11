В Подмосковье с начала года заготовили более 36 тонн донорской крови

11 июня 2026, 10:00

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 36,4 тонны донорской крови и её компонентов заготовили в Московской области с начала текущего года. Это почти на 1,8 тонны больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.





«Донорская кровь нужна во время операций, пациентам с травмами, онкобольным, недоношенным детям, новорождённым с патологииями, женщинам в тяжёлых родах и другим попавшим в беду людям», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.