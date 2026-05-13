Больницам Подмосковья нужны доноры с двумя редкими группами крови

13 мая 2026, 15:48

Людей с первой отрицательной и второй отрицательной группами крови призывают сделать донацию для нужд больниц Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Стать донором может любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.





«Приглашаем доноров с первой отрицательной группой крови. Вторая отрицательная группа также нуждается в пополнении запасов. Донорская кровь необходима пациентам с сильной кровопотерей, ожогами, онкозаболеваниями, женщинам в тяжёлых родах и новорождённым с патологиями», — рассказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.