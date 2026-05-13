Жителям Подмосковья рассказали о контроле за теплоизоляцией домов при капремонте
Одной из задач при проведении капитального ремонта многоквартирного дома является обеспечение надёжной теплоизоляции. О том, как эта работа проводится в Московской области и как контролируется её качество, рассказали региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
Основные теплопотери связаны с так называемыми мостами холода — участками с пониженным термическим сопротивлением. Это стыки стен, углы комнат, швы между плитами утеплителя, места примыкания балконных плит и пр.
«Эксперты строительного контроля фиксируют мосты холода с помощью тепловизоров. Способ ликвидации выявленного дефекта зависит от его расположения и включает заделывание щелей, дополнительное утепление и другие методы», — говорится в сообщении.Качество проделанной работы также проверяют специалисты стройконтроля.
Получить информацию, касающуюся капитального ремонта дома, жители Московской области могут с помощью мобильного приложения «Госуслуги Дом». В приложении есть информация о состоянии спецсчёта, о дате проведения капремонта и перечне запланированных работ. Кроме того, пользователь может напрямую задать вопрос специалисту Фонда капитального ремонта.