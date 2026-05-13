Жителям Подмосковья рассказали о контроле за теплоизоляцией домов при капремонте

13 мая 2026, 14:32

Одной из задач при проведении капитального ремонта многоквартирного дома является обеспечение надёжной теплоизоляции. О том, как эта работа проводится в Московской области и как контролируется её качество, рассказали региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.





Основные теплопотери связаны с так называемыми мостами холода — участками с пониженным термическим сопротивлением. Это стыки стен, углы комнат, швы между плитами утеплителя, места примыкания балконных плит и пр.





«Эксперты строительного контроля фиксируют мосты холода с помощью тепловизоров. Способ ликвидации выявленного дефекта зависит от его расположения и включает заделывание щелей, дополнительное утепление и другие методы», — говорится в сообщении.