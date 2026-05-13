Медики Подмосковья подали более 4600 заявок на выплату за аренду жилья
Свыше 4 600 онлайн-заявлений на получение выплаты за аренду жилья подали медицинские работники Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Выплаты предоставляются медикам с высшим и средним специальным образованием, работающим в организациях государственной системы здравоохранения Подмосковья и не имеющим собственного жилья в регионе.
«Услуга размещается в разделе «Поддержка», подразделе «Льготы и выплаты». Для подачи заявки нужно пройти авторизацию и заполнить соответствующую онлайн-форму. При этом вручную вносить номер расчётного счёта не нужно — достаточно указать номер зарплатной карты «МИР», — говорится в сообщении.Срок оказания услуги составляет десять рабочих дней.