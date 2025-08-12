Больницам Подмосковья нужны доноры с редкой группой крови

12 августа 2025, 15:35

Заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова (видео: пресс-служба Минздрава МО)

Жителей Московской области с первой отрицательной группой крови приглашают сделать донацию. Сейчас в крови этой группы повышенная потребность. Кроме того, нужно пополнить запасы крови четвёртой положительной и четвёртой отрицательной групп. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Донорская кровь необходима пациентам с кровопотерей, ожогами, онкопациентам, людям с заболеваниями крови и новорождённым с различными патологиями.





«Приглашаем доноров с первой отрицательной группой крови. четвёртая положительная и отрицательная группы также нуждаются в пополнении запасов», — цитируются в сообщении слова заведующей экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасии Фёдоровой.