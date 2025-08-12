Больницам Подмосковья нужны доноры с редкой группой крови
Заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова (видео: пресс-служба Минздрава МО)
Жителей Московской области с первой отрицательной группой крови приглашают сделать донацию. Сейчас в крови этой группы повышенная потребность. Кроме того, нужно пополнить запасы крови четвёртой положительной и четвёртой отрицательной групп. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Донорская кровь необходима пациентам с кровопотерей, ожогами, онкопациентам, людям с заболеваниями крови и новорождённым с различными патологиями.
«Приглашаем доноров с первой отрицательной группой крови. четвёртая положительная и отрицательная группы также нуждаются в пополнении запасов», — цитируются в сообщении слова заведующей экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасии Фёдоровой.Стать донором может любой совершеннолетний гражданин России или иностранец, не менее года находящийся на территории нашей страны на законных основаниях.
Подробная информация о пунктах и условиях сдачи крови размещена в Telegram-канале «Доноры Подмосковья».