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В Долгопрудном спасли девушку, проглотившую конструкцию для коррекции прикуса

Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

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В Долгопрудненской больнице спасли жизнь пациентки, проглотившей зубную конструкцию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В приёмное отделение обратилась 27-летняя жительница муниципалитета с жалобами на боли в груди. Она рассказала, что во время чистки зубов случайно проглотила соскочившее с коронки стоматологическое кольцо. Это металлическая конструкция для коррекции прикуса.

Врач определил на рентгене наличие трёхсантиметрового инородного тела в грудном отделе пищевода пациентки. Предмет представлял большую опасность для неё, так как острыми краями мог повредить внутренние органы.
«Без единого разреза, с помощью полипэктомической петли эндоскописты аккуратно извлекли кольцо за 20 минут. И хотя конструкция успела несколько поцарапать слизистую пищевода, молодая женщина чувствует себя хорошо и в ближайшее время будет выписана», – рассказали в администрации.
Врачи Долгопрудного предупредили, что в случае проглатывания инородного тело нужно сразу же обращаться за медицинской помощью.

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Больницам Подмосковья нужны доноры с тремя редкими группами крови
27 мая 2025, 14:33

Фото: istockphoto.com/Sergey Pakulin

Жителей Московской области с первой, второй и третьей отрицательными группами крови призывают сделать донацию для нужд медучреждений региона, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Приглашаем доноров с I, II и III отрицательными группами крови. IV отрицательная группа также нуждается в пополнении запасов», — отметила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Она напомнила, что донорская кровь необходима пострадавшим в ДТП, пациентам с ожогами и травмами, онкопациентам, новорождённым с различными патологиями и людям с заболеваниями крови. Стать донором может любой совершеннолетний гражданин России или иностранец, не менее года проживший в нашей стране на законных основаниях.

Вся информация о сдаче крови размещена на портале «Доноры Подмосковья».

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#минздрав мо
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#московская область
#подмосковье
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Китайским предпринимателям рассказали об инвестиционном потенциале Подмосковья
27 мая 2025, 14:30

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания Chengtong International провела в Международном торговом центре «Гринвуд» в Красногорске презентацию инвестиционного потенциала Московской области для представителей китайского бизнеса. Мероприятие проходило в рамках развития двустороннего сотрудничества между Россией и КНР, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«На презентации обсуждали инвестиционный климат региона, потенциал сотрудничества и меры господдержки. Замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Адиль Ганцов перечислил главные конкурентные преимущества региона. Будучи крупным экономическим центром России, Подмосковье каждый год привлекает инвестиции в объёме до 22 млрд долларов, располагает передовой индустриальной инфраструктурой и обеспечивает бизнесу, в том числе иностранным инвесторам, комплексные меры поддержки», – отметили в министерстве.
Там отметили, что представители подмосковного правительства подробно рассказали об инвестиционных преференциях для бизнеса. Это налоговые льготы, предоставление земельных участков, субсидий на покупку оборудования, поддержка в развитии экспорта. Помимо этого, речь шла об успешной реализации китайских проектов в регионе.

Представители бизнеса, присутствовавшие на встрече, активно интересовались политикой региона в отношении иностранного бизнеса.

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#бизнес
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Психолог Лыков назвал способы справиться со стрессом от ЕГЭ
27 мая 2025, 14:11

Фото: istockphoto.com/Ridofranz

Сдача ЕГЭ — большое испытание не только для интеллекта, но и для нервной системы. При этом чем спокойнее человек, тем больше у него шансов на хороший результат. О том, как привести нервы в порядок накануне, во время и после экзамена, рассказал клинический психолог Учебного центра НИКИ детства Евгений Лыков.
«Накануне экзамена телу и нервной системе необходимо время на восстановление. Для этого мозг должен получить сигнал, что всё под контролем. Поэтому лучше всего заранее приготовить нужные документы, одежду и завтрак: чтобы утро обошлось без суеты», — сказал Евгений Лыков.
Он посоветовал перед выходом из дома сделать несколько дыхательных упражнений или просто посидеть в тишине.

Дыхательная гимнастика также является первым средством «спасения», если паника всё же началась. Упражнения просты: нужно медленно вдохнуть через нос, задержать дыхание, а затем медленно выдохнуть. Кроме того, можно выйти из аудитории и умыть лицо холодной водой. Есть и ещё несколько способов успокоиться.

«Если начнёт подступать паника, закройте глаза и скажите: «Я просто волнуюсь, это пройдёт». ‌‌‎Чтобы вывести себя из этого состояния, начать экзамен лучше с самых простых заданий: это позволит переключиться с эмоций на дело, и страх уменьшится», — заверил Евгений Лыков.
После экзамена необходимо отдохнуть. Не нужно анализировать свои ответы или раздумывать над вариантами: исправить всё равно ничего нельзя, так что лучше не мучить себя, а больше гулять, спать, вкусно есть, разговаривать с близкими людьми и делать всё, что поможет повысить гормон работе.

Психолог предупредил, что экзаменационное напряжение может привести к неврозу из-за истощения нервной системы, поэтому пренебрегать отдыхом нельзя.

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#здоровье
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Жителей Московской области предупредили об опасности тополиного пуха
27 мая 2025, 14:00

Фото: iStock / seraficus

Московский регион в ближайшее время накроет «тополиная метель». Тополиный пух начнёт летать немного раньше обычного, отметили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Причина проста: зима была тёплой и малоснежной, а сейчас в Подмосковье установилась сухая и тёплая погода. Уже сейчас кое-где начинают кружить белые пушистые комочки. Пух – отличное топливо для огня. Чтобы он вспыхнул, достаточно искры, а если пух скапливается повсюду, есть реальная угроза возникновения пожара», – отметили в ведомстве.
В Мособлпожспасе жителям напомнили о соблюдении мер пожарной безопасности в период цветения тополя.
«Регулярно очищайте места скопления пуха, особенно у деревянных построек. Пресекайте игры подростков и детей, связанные с поджиганием пуха. Не бросайте непотушенные окурки и спички; тщательно проводите подготовку к проведению сварочных и других огневых работ. Жителям частного сектора нужно позаботиться об уборке придомовых территорий, при этом пух лучше сначала смачивать водой, а потом подметать», – сказали в ведомстве.
Там также рекомендовали коммунальщикам обратить внимание на своевременную уборку и проливку тротуаров, дорог и других мест скопления пуха.

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#подмосковье
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#мособлпожспас
#безопасность
#деревья
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Власти Ступина провели выездную встречу с жителями посёлка Малино
27 мая 2025, 13:43

Фото: пресс-служба администрации г.о Ступино

Выездную встречу провели представители руководства городского округа Ступино в посёлке Малино. На встрече были подняты вопросы о ЖКХ, дорогах и транспорте, а также благоустройстве, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участниками встречи стали глава округа Ступино Сергей Мужальских, его профильные заместители, депутат Мособлдумы Андрей Голубев, а также представители местного Совета депутатов.

«Жители посёлка и близлежащих сельских населенных пунктов подняли темы, касающиеся, проведения ямочного ремонта, содержания дорог благоустройства. Обращения жителей зафиксированы и приняты в работу», — заявил Сергей Мужальских.
Андрей Голубев добавил, что в число вопросов вошло совершенствование нормативной базы по плате за вывоз твердых коммунальных отходов для СНТ и реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования.

Практика выездных администраций в округе Ступино будет продолжаться.

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#андрей голубев
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