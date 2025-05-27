В Долгопрудном спасли девушку, проглотившую конструкцию для коррекции прикуса

Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный
В Долгопрудненской больнице спасли жизнь пациентки, проглотившей зубную конструкцию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В приёмное отделение обратилась 27-летняя жительница муниципалитета с жалобами на боли в груди. Она рассказала, что во время чистки зубов случайно проглотила соскочившее с коронки стоматологическое кольцо. Это металлическая конструкция для коррекции прикуса.
Врач определил на рентгене наличие трёхсантиметрового инородного тела в грудном отделе пищевода пациентки. Предмет представлял большую опасность для неё, так как острыми краями мог повредить внутренние органы.
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Врач определил на рентгене наличие трёхсантиметрового инородного тела в грудном отделе пищевода пациентки. Предмет представлял большую опасность для неё, так как острыми краями мог повредить внутренние органы.
«Без единого разреза, с помощью полипэктомической петли эндоскописты аккуратно извлекли кольцо за 20 минут. И хотя конструкция успела несколько поцарапать слизистую пищевода, молодая женщина чувствует себя хорошо и в ближайшее время будет выписана», – рассказали в администрации.Врачи Долгопрудного предупредили, что в случае проглатывания инородного тело нужно сразу же обращаться за медицинской помощью.
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Лора Луганская