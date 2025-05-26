Один на миллион: в НИКИ детства у ребёнка нашли редчайшую болезнь

Движение автомобилей на двух подмосковных железнодорожных переездах — у станции Фрязево и рядом с Озёрной улицей в Луховицах — ограничат с 26 по 28 мая в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.