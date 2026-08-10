Больницам Подмосковья нужно пополнить запасы крови четырёх групп

10 августа 2026, 13:59

оригинал Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Людей с первой, второй и четвёртой отрицательными и первой положительной группой крови просят сделать донацию для нужд подмосковных больниц. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





В первой и второй отрицательных группах отмечается острая потребность, а запасы четвёртой отрицательной и первой положительной групп ещё есть, но нуждаются в пополнении.





«Донорская кровь спасает пациентов с сильными кровопотерями и ожогами, новорожденных с различными патологиями, пациентов с заболеваниями крови и онкобольных», — отметила заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.