Больницам Подмосковья нужно пополнить запасы крови четырёх групп
Людей с первой, второй и четвёртой отрицательными и первой положительной группой крови просят сделать донацию для нужд подмосковных больниц. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В первой и второй отрицательных группах отмечается острая потребность, а запасы четвёртой отрицательной и первой положительной групп ещё есть, но нуждаются в пополнении.
«Донорская кровь спасает пациентов с сильными кровопотерями и ожогами, новорожденных с различными патологиями, пациентов с заболеваниями крови и онкобольных», — отметила заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.