Больницам Подмосковья нужно пополнить запасы крови первой группы

05 октября 2026, 18:16

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Запасы донорской крови первой группы с положительным и отрицательным резус-фактором необходимо пополнить больницам Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Кроме того, у медучреждений региона есть потребность в положительной и отрицательной крови второй группы и в третьей и четвёртой отрицательных группах.





«Ваша кровь — это уникальный ресурс, который невозможно воссоздать, и именно ваша готовность уделить полчаса своего времени могут стать решающей в борьбе за жизнь пациента», — сказала и.о. заведующего экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Надежда Лукьянченко.