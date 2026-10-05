Больницам Подмосковья нужно пополнить запасы крови первой группы
Запасы донорской крови первой группы с положительным и отрицательным резус-фактором необходимо пополнить больницам Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Кроме того, у медучреждений региона есть потребность в положительной и отрицательной крови второй группы и в третьей и четвёртой отрицательных группах.
«Ваша кровь — это уникальный ресурс, который невозможно воссоздать, и именно ваша готовность уделить полчаса своего времени могут стать решающей в борьбе за жизнь пациента», — сказала и.о. заведующего экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Надежда Лукьянченко.Стать донором может любой желающий возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.