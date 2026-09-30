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В городе Чехов-4 проведут реконструкцию котельной

оригинал Фото: медиасток.рф

Котельную мощностью 21,3 МВт, обслуживающую город Чехов-4 в округе Чехов, планируют реконструировать. Подряд на проведение работ выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.



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«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и реконструировать котельную №38 в городе Чехов-4. Работы нужно завершить в 2027 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 214 миллионов 215 тысяч 380 рублей. Заявки принимаются до 15 октября.

Реконструкция будет проводиться по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование предусмотрено из областного и муниципального бюджетов.
Лев Каштанов

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