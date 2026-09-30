В городе Чехов-4 проведут реконструкцию котельной

30 сентября 2026, 14:56

оригинал Фото: медиасток.рф

Котельную мощностью 21,3 МВт, обслуживающую город Чехов-4 в округе Чехов, планируют реконструировать. Подряд на проведение работ выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о торгах разместили в Единой информационной системе в сфере закупок





«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и реконструировать котельную №38 в городе Чехов-4. Работы нужно завершить в 2027 году», — говорится в сообщении.