В МФЦ Подмосковья проведут уроки цифровой грамотности для пенсионеров
Уроки кибербезопасности и цифровой грамотности проведут для пенсионеров в подмосковных офисах «Мои документы» в четверг, 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Информационная акция приурочена ко Дню пожилого человека.
«Мы хотим, чтобы смартфоны и онлайн-услуги перестали вызывать страх у пенсионеров. Научившись пользоваться полезными приложениями и госуслугами, человек серебряного возраста получает не просто удобство, а реальную независимость и безопасность», — отметили в ведомстве.Участникам акции объяснят, как использовать различные цифровые сервисы, а также предупредят о схемах обмана, которые используют телефонные и кибермошенники, включая звонки от лжесотрудников различных госорганов и предложения положить деньги на «безопасный счёт».