Жителей Подмосковья приглашают на конкурс-премию для людей с инвалидностью

13 октября 2026, 13:56

оригинал Фото: istockphoto.com/vadimguzhva

Конкурс-премию по поддержке граждан с инвалидностью «Безграничные возможности» организуют в России. В настоящее время ведётся приём заявок на участие.





Конкурс будет проходить в двух номинациях: «Люди без границ» и «Норма жизни».



Фото: пресс-служба конкурса-премии «Безграничные возможности» В рамках первой будут рассматривать личные истории и достижения людей с ограниченными возможностями здоровья, а во второй — различные помогающие практики и проекты. На конкурс можно заявить личные истории и достижения в самых разных сферах — от семьи и карьеры до учёбы и путешествий. А также проекты и практики, которые расширяют возможности людей с инвалидностью: от трудоустройства и образования до культуры, технологий и доступной среды. Ценность представляют самые разные истории: о семье и работе, творчестве и путешествиях, мечтах и любимом деле, о проектах и о людях, которые приходят на помощь другим.



Фото: пресс-служба конкурса-премии «Безграничные возможности»

«Заявки принимаются до 30 ноября на сайте безграничные-возможности.рф. Оформить их можно по-разному: как текстовые описания проектов или историй, так и как фотоматериалы и видеоролики», — говорится в сообщении.