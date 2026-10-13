В университете «Дубна» проведут Дни науки

13 октября 2026, 13:01

оригинал Фото: пресс-служба университета «Дубна»

Дни науки проведут в государственном университете «Дубна» с 26 по 30 октября. Принять в них участие приглашают как студентов, так и старшеклассников. Об этом сообщает пресс-служба вуза.





В программу мероприятий войдут мастер-классы, квизы и квесты, просмотры фильмов, лекции от ведущих учёных, выставки, дискуссии и многое другое.





«Целью научного фестиваля является демонстрация того, как важна наука в современном мире, повышение престижа профессии учёного и привлечение талантливой молодёжи к исследовательской деятельности», — отмечается в сообщении.