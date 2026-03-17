Больницам Подмосковья нужно пополнить запасы отрицательных групп крови

Запасы крови первой, второй, третьей и четвёртой групп с отрицательным резус-фактором в больницах Московской области нуждаются в пополнении. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Людей с этими группами крови приглашают сделать донацию. Донором может стать любой желающий старше 18 лет без медицинских противопоказаний.





«Донорская кровь нужна постоянна. Она необходима пострадавшим в ДТП, пациентам с травмами и ожогами, онкобольным, женщинам в тяжёлых родах и младенцам с различными патологиями», — сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.