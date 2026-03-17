На патрулирование мест подтопления в Подмосковье вышли оперативные группы

17 марта 2026, 16:08

Локации с повышенным риском подтопления в Московской области патрулируют оперативные группы. Об этом рассказал в ходе совещания губернатора Андрея Воробьёва с руководителями подмосковных ведомств и округов начальник регионального главка МЧС Алексей Павлов.





Он рассказал, что группы проходят по 152 маршрутам патрулирования. Кроме того, проводится космический мониторинг и мониторинг с помощью беспилотников. Уровень воды контролируют также с помощью 166 электронных вешек и 45 гидропостов.





«На данный момент заполняемость водохранилищ составляет в среднем 60%, есть свободные емкости. Гидротехнические сооружения функционируют штатно. Сил и средств достаточно», — подчеркнул Алексей Павлов.

«К борьбе с подтоплениями мы подошли комплексно. Провели разуклонку асфальтового покрытия, за счет чего смогли добиться отведения талых вод. Прокладывали водоотводящие каналы, ремонтировали ливнёвку, обустраивали водоприёмные колодцы. А что касается превентивных мер — вывозили снег и очищали от снега и грязи водоприёмные решётки», — сказал Даниленко.