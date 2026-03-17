В Подмосковье за последние пять лет своё жильё получили более 4500 детей-сирот
Свыше четырёх с половиной тысяч детей-сирот из Московской области обеспечили собственным жильём за последние пять лет. Эта работа проводится в рамках реализации Народной программы «Единой России», сообщает пресс-служба партии.
Председатель комитета Московской областной Думы по социальной политике и здравоохранению, член фракции «Единая Россия» Андрей Голубев отметил, что предоставление жилья сиротам является приоритетной мерой поддержки.
«Только за последние пять лет в Подмосковье жильём обеспечили 4 613 детей-сирот», — уточнил Голубев.Он добавил, что в регионе у ребят есть выбор: брать квартиры, которые для них покупает муниципалитет, или жилищные сертификаты, с помощью которого можно приобрести жильё самостоятельно. Этот вариант стал доступным с 2023 года.
Помощь с жильём в регионе получают также многодетные и молодые семьи.
Выполнение Народной программы «Единой России» в сфере жилищного строительства и ЖКХ партийцы обсудили на форуме «Есть результат!», который проходил в Ростове-на-Дону 12 марта.