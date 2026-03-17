В Подмосковье за последние пять лет своё жильё получили более 4500 детей-сирот

17 марта 2026, 15:00

Свыше четырёх с половиной тысяч детей-сирот из Московской области обеспечили собственным жильём за последние пять лет. Эта работа проводится в рамках реализации Народной программы «Единой России», сообщает пресс-служба партии.





Председатель комитета Московской областной Думы по социальной политике и здравоохранению, член фракции «Единая Россия» Андрей Голубев отметил, что предоставление жилья сиротам является приоритетной мерой поддержки.





«Только за последние пять лет в Подмосковье жильём обеспечили 4 613 детей-сирот», — уточнил Голубев.