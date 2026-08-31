Больницам Подмосковья нужно срочно пополнить запасы крови двух групп
Острая потребность в крови первой и четвёртой отрицательных групп сложилась в больницах Московской области по состоянию на 31 августа. Кроме того, требуется пополнить запасы первой положительной и второй и третьей отрицательных групп. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Донорская кровь необходима на операциях, пострадавшим в ДТП, пациентам с травмами и ожогами, онкобольным, женщинам в трудных родах и новорождённым с патологиями.
«Только регулярное донорство позволяет избежать дефицита и гарантирует, что донорская кровь будет в наличии в тот самый момент, когда счёт идет на секунды», — сказала заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.Стать донором может любой желающий в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний.