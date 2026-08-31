В Раменском округе почтили память военных медиков
Мемориальное мероприятие провели в День венного медика — 28 августа — в деревне Донино Раменского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие состоялось у аптеки‑музея и мемориала «Живой подвиг военмедов России им. Св. Луки Крымского», его организовал фронтовой волонтёр Евгений Иващенко.
«Собравшиеся почтили память погибших военных медиков минутой молчания и возложили цветы к мемориалу», — говорится в сообщении.Кроме того, участники мероприятия прошли по залу аптеки‑музея «Военная неврология» и отдали дань уважения основателю русской школы военной неврологии профессору Михаилу Ивановичу Аствацатурову. Затем желающие приняли участие в сборе индивидуальных реанимационных аптечек для бойцов.