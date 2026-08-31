В больнице в Истре провели учения по массовому поступлению пациентов

31 августа 2026, 15:10

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Учения по одновременному приёму большого числа пострадавших в ЧП провели в Истринской больнице. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





В рамках тренировки все сотрудники больницы получили оповещения, в приёмном покое организовали распределительный пункт, где дежурили транспортные бригады из каждого отделения. Заведующие отделениями докладывали о наличии свободных коек и возможности развернуть новые места. Поступивших пациентов распределяли по степени тяжести состояния и направляли специалистам.





«Сотрудники сработали быстро, чётко и слаженно. Мы убедились в том, что наша больница готова принять большой поток пациентов. Это замечательная новость для всех нас», — сказала заместитель главврача по клинико-экспертной работе Юлия Мухаметшина.