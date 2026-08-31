В деревне Соболево более чем для 1250 жителей заменили глубинный насос

31 августа 2026, 15:26

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Сотрудники Мособлводоканала завершили плановые работы по модернизации объекта коммунальной инфраструктуры. На водозаборном узле в деревне Соболево провели замену глубинного насоса, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Централизованным водоснабжением в деревне пользуются более 1250 жителей. Замену провели в рамках подготовки системы водоснабжения к осенне-зимнему периоду.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

После отключения скважины от общей сети и подъёма отработавшего свой срок агрегата с помощью специальной крановой установки смонтировали новый промышленный насос повышенной производительности и надёжности. Затем специалисты установили датчики уровня воды, новую запорную арматуру, обратные клапаны и выполнили пусконаладку.

«Глубинный насос – главный рабочий элемент водозаборного узла. Он размещается внутри артезианской скважины и погружён глубоко под землю, ниже динамического уровня воды. Его задача – не просто поднять воду на поверхность, но и создать необходимое давление, чтобы протолкнуть её дальше по трубам до накопительных резервуаров чистой воды, а оттуда – в дома, школы и социальные учреждения», – пояснили в министерстве.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО