В деревне Соболево более чем для 1250 жителей заменили глубинный насос
Сотрудники Мособлводоканала завершили плановые работы по модернизации объекта коммунальной инфраструктуры. На водозаборном узле в деревне Соболево провели замену глубинного насоса, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Централизованным водоснабжением в деревне пользуются более 1250 жителей. Замену провели в рамках подготовки системы водоснабжения к осенне-зимнему периоду.
После отключения скважины от общей сети и подъёма отработавшего свой срок агрегата с помощью специальной крановой установки смонтировали новый промышленный насос повышенной производительности и надёжности. Затем специалисты установили датчики уровня воды, новую запорную арматуру, обратные клапаны и выполнили пусконаладку.
«Глубинный насос – главный рабочий элемент водозаборного узла. Он размещается внутри артезианской скважины и погружён глубоко под землю, ниже динамического уровня воды. Его задача – не просто поднять воду на поверхность, но и создать необходимое давление, чтобы протолкнуть её дальше по трубам до накопительных резервуаров чистой воды, а оттуда – в дома, школы и социальные учреждения», – пояснили в министерстве.
Там добавили, что оборудование, постоянно работающее в водной среде на большой глубине, подвержено естественному износу. Поэтому для поддержания надёжности и бесперебойности работы систем требуются регулярный контроль состояния узлов, своевременная диагностика и плановая замена изношенных элементов.
Как подчеркнули в министерстве, проведённая в деревне Соболево работа – часть системного подхода к модернизации сетей. Такие замены позволяют избежать нештатных ситуаций и обеспечить стабильность водоснабжения.
Ранее сообщалось, что в городе Куровское Орехово-Зуевского городского округа завершили важный этап модернизации системы водоснабжения. На станции второго подъёма, расположенной на Новинском шоссе, установили, подключили и ввели в эксплуатацию современный частотный преобразователь. Это увеличит стабильность подачи воды для тысяч жителей муниципалитета.