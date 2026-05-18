Психотерапевт раскрыла, чем опасен дефицит тактильных контактов
Психотерапевт Крашкина: объятия уменьшают симптомы депрессии на 15–20%
Дефицит тактильных контактов может вызвать хроническую усталость, раздражительность, бессонницу, головные боли, а также повышенную тревожность. Об этом рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Ирина Крашкина.
По ее словам, прикосновения сигнализируют мозгу о безопасности, усиливают выработку окситоцина, и человек чувствует спокойствие. Исследования подтвердили, что ежедневные 20-секундные объятия уменьшают симптомы депрессии на 15–20%.
«Прикосновения стимулируют выработку окситоцина и серотонина, подавляя кортизол — гормон стресса. Дефицит приводит к хронической усталости, раздражительности. У женщин эффект сильнее из-за эстроген-зависимой чувствительности рецепторов», — отметила Крашкина в разговоре с Life.ru.
Она уточнила, что основными симптомами дефицита прикосновений являются апатия, повышенная тревожность, эмоциональная нестабильность, мышечное напряжение, бессонница, снижение иммунитета и головные боли.
Психотерапевт отметила, что в случае отсутствия контактов можно исправить положение самомассажем и общением с животными. Эксперт также посоветовала принимать омега-3, однако сначала нужно проконсультироваться с терапевтом.