Психотерапевт раскрыла, чем опасен дефицит тактильных контактов

18 мая 2026, 12:22

Психотерапевт Крашкина: объятия уменьшают симптомы депрессии на 15–20%

Дефицит тактильных контактов может вызвать хроническую усталость, раздражительность, бессонницу, головные боли, а также повышенную тревожность. Об этом рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Ирина Крашкина.





По ее словам, прикосновения сигнализируют мозгу о безопасности, усиливают выработку окситоцина, и человек чувствует спокойствие. Исследования подтвердили, что ежедневные 20-секундные объятия уменьшают симптомы депрессии на 15–20%.





«Прикосновения стимулируют выработку окситоцина и серотонина, подавляя кортизол — гормон стресса. Дефицит приводит к хронической усталости, раздражительности. У женщин эффект сильнее из-за эстроген-зависимой чувствительности рецепторов», — отметила Крашкина в разговоре с Life.ru.