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Больницам Подмосковья передали 14 операционных микроскопов

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

14 операционных микроскопов получили 12 больниц Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



Операционные микроскопы позволяют врачам получать детализированное изображение нужного участка тела непосредственного в ходе хирургического вмешательства. Это даёт возможность проводить более точные манипуляции и снижает риск осложнений.

«На закупку 14 операционных микроскопов выделили свыше 193 миллионов рублей», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Современное оборудование для медицинских учреждений Московской области закупают по поручению губернатора Андрея Воробьёва и в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Лев Каштанов

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