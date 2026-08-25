Больницам Подмосковья передали 14 операционных микроскопов
14 операционных микроскопов получили 12 больниц Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Операционные микроскопы позволяют врачам получать детализированное изображение нужного участка тела непосредственного в ходе хирургического вмешательства. Это даёт возможность проводить более точные манипуляции и снижает риск осложнений.
«На закупку 14 операционных микроскопов выделили свыше 193 миллионов рублей», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Современное оборудование для медицинских учреждений Московской области закупают по поручению губернатора Андрея Воробьёва и в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».