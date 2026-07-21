Больницам Подмосковья передали около 80 единиц электрохирургической техники

21 июля 2026, 10:01

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

78 единиц электрохирургического оборудования общей стоимостью более 165,3 млн рублей получили 28 больниц Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





В распоряжении подмосковных врачей оказались новые хирургические радиоволновые аппараты, электрокоагуляторы и прочая медтехника, позволяющая уменьшить кровотечение при проведении операции.





«Оснащение медицинских учреждений современной аппаратурой напрямую влияет на качество и доступность медпомощи для жителей области. До конца года поставим еще 56 единиц электрохирургического оборудования», — рассказал зампред правительства Подмосковья — глава Минздрава региона Максим Забелин.