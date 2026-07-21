На строительстве школы на 1100 мест в Люберцах завершили монолитные работы

21 июля 2026, 09:22

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Возведение монолитных конструкций завершили на строительстве школы, рассчитанной на 1 100 учеников, в жилом комплексе «Егорово Парк» на территории округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Согласно проекту, общая площадь четырёхэтажного здания составляет около 17 тысяч метров. Там оборудуют 16 классов для младшей школы и 28 для средней и старшей, два спортивных зала, библиотечно-информационный центр, большой актовый зал, медпункт и пищеблок.





«В настоящее время каменная кладка стен и перегородок выполнена на 90%. Ведётся устройство кровли, началось остекление, монтаж систем отопления и вентиляции, а также фасадные работы», — говорится в сообщении.