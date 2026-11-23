23 ноября 2026, 14:07

оригинал Фото: медиасток.рф

Модернизировать 648 площадок с контейнерами для сбора твёрдых коммунальных отходов должны в Московской области в текущем году. В настоящее время план выполнен на 96%. Об этом доложил на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с главами подмосковных ведомств и округов министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Игорь Даниленко.





В план вошло также устройство подъездных путей к более чем 300 площадкам. Эти работы проведены на 100%.





«Всего в годовом плане у нас модернизация 648 контейнерных площадок. Сданы 624 и по 24 работы находятся в завершающей стадии. Кроме того, было запланировано устройство 302 подъездных путей, все они готовы», — сказал Даниленко.